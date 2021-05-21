Почти пять тысяч рабочих мест создали в Алтайском крае за четыре месяца

С января по апрель в Алтайском крае создали более 4,7 тысячи рабочих мест и модернизировали 179. Это соответствует 33,5% выполнения плана на 2021 год, сообщает официальный сайт Алтайского края.
"Наибольшее количество рабочих мест за четыре месяца создали в сфере оптовой и розничной торговли, сельском хозяйстве, а также в обрабатывающих отраслях. Значительный рост числа новых рабочих мест по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечен в сфере гостиничного бизнеса и оказания услуг общественного питания. Показатель увеличился со 165 до 284 единиц", – сказано в сообщении.
Новые предприятия активно развивают на территории опережающего развития "Заринск". С начала года в компании "Алтай игрушка" создали 25 новых рабочих мест.
Комментарии
Новые предприятия активно развивают на территории опережающего развития "Заринск". С начала года в компании "Алтай игрушка" создали 25 новых рабочих мест.
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Китай развивает?--кто следит за качеством игрушечек?
я это не просто так пишу : у меня есть ответ из Правительства Алт края,в котором сообщается о том,что согласно закона о ТОР и т.д.---народ! читайте этот закон!
21.05.2021 13:30
гость
Вам бы про инвестиции почитать. Несёте ахинею.
надо думать и про то,что потребую после за эти инвестиции...
у Китая много денег-они знают уже" Сибирь наш !"- это идёт уже громко по стране.