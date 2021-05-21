Число случаев коронавируса в Алтайском крае перевалило за 51 тысячу

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 63 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в регионе выросло до 51 035 человек, сообщает краевой оперштаб.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 23, Бийск, Камень-на-Оби – по 7 заболевших, Заринск, Благовещенский район – по 4 заболевших, Родинский, Суетский, Немецкий национальный районы – по 2 заболевших, Славгород, Бийский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Зональный, Каменский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский районы по – 1 заболевшему.

Скончались за сутки 10 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае с начала пандемии теперь составляет 3144.

Выздоровел за весь период 46 001 человек, в том числе 72 – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 154 пациента, из них 64 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края остаются свободными 344 койки.