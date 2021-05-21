Как Redmi, только Poco: Xiaomi выпустил новую линейку смартфонов cо стильным дизайном

Бренд недорогих смартфонов Poco от Xiaomi появился на рынке в середине 2018 года. Компания выпустила устройство Poco F1 с мощным флагманским процессором Snapdragon 845. Оно стоило около 20 тысяч рублей, в то время как конкуренты с таким же "железом" – от 30 тысяч.

После выхода этой модели в линейке Poco долго не было обновлений. Но в 2020 году бренд снова начал выпускать новые смартфоны. Обзор на них представил магазин Mi Stores.

Некоторые модели Poco в Россию поставляли под брендом Redmi, причём в более удачных комплектациях:

Это фактически одни и те же смартфоны, но в несколько разных версиях. Например, у Redmi 9С есть датчик отпечатка пальца, а у Poco С3 – нет, Redmi 9 поддерживает NFC, а у Poco M2 соответствующий чип отсутствует.

Poco M3: есть всё, кроме NFC

Этот смартфон можно приобрести всего за 13 990 рублей. При этом вы получите Full HD-экран, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой, стереодинамики и систему камер с главным модулем на 48 Мп (в этой ценовой категории часто встречаются аппараты с главной камерой всего на 13 Мп). Кроме того, у Poco M3 необычный и стильный дизайн.

Не хватает только NFC-чипа. Но если он вам не нужен, берите смело – соотношение цены и качества впечатляет.

Poco X3 NFC: отличный экран и стереозвук

В этом смартфоне – огромный 6,7-дюймовый экран с частотой развёртки 120 Гц, батарея на 5160 мАч с 33-ваттной быстрой зарядкой, процессор Qualcomm Snapdragon 732G и стереодинамики. В системе камер главный модуль 64-мегапиксельный, причём он отлично снимает не только днём, но и ночью. При этом цена Poco X3 NFC чуть больше 20 тысяч рублей.

Этот аппарат можно считать прямым наследником Poco F1 2018 года. Да, чипсет теперь не флагманского уровня, а среднего, но все остальные "фишки" если и не уникальны, то, как минимум редки для этого класса.

Poco X3 Pro: очень быстрый процессор

Аппарат поступил в продажу в середине апреля 2021 года по цене от 20 990 рублей и сразу стал хитом. Poco X3 Pro – это тот же Poco X3 NFC, но с более мощным "железом": Snapdragon 732G заменили на Snapdragon 860. Также в эту модель установили более быструю память. В итоге производительность смартфона выросла почти в два раза.

Poco F3: бюджетный флагман с топовым процессором

Модель Poco F3 выпускают в Китае под маркой Redmi K40. Он оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой развёртки 120 Гц, быстрым процессором Qualcomm Snapdragon 870, стереодинамиками, батареей на 4520 мАч с 33-ваттной быстрой зарядкой. Камеры на среднем уровне: разрешение главного модуля – 48 мегапикселей, оптической стабилизации и зума нет.

В целом устройство можно назвать "бюджетным флагманом". Это отличный аппарат, на ступеньку выше, чем Poco X3 Pro. Цены начинается от 32 990 рублей.

Сейчас в официальных магазинах Xiaomi действуют специальные цены на смартфоны Poco. Приходите в ТРЦ "Европа", ТРЦ "Арена", ТЦ "Первомайский" и ТЦ "Алтай" за смартфонами или другими умными гаджетами. Здесь всегда в наличии товары из ассортимента Xiaomi в России.

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