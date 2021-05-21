Депутаты нашли способ помочь нуждающимся в жилье

Депутаты Госдумы предложили использовать бывшие ведомственные общежития для расселения нуждающихся. Об этом сообщают "Известия".

По информации издания, закон о ведомственных общежитиях "завис" с 2016 года. В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ уточнили, что такие общежития есть почти в каждом городе России, но многие из них приватизированы. Собственники помещений сильно завышают коммунальные тарифы для жильцов.

Депутаты предлагают заключать с жильцами договоры найма по Жилищному и Гражданскому кодексам РФ. Считается, что это позволит сократить суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.