В Алтайском крае начали приём заявок на премию Валерия Золотухина

В Алтайском крае до 7 июня принимают документы на соискание Губернаторской премии имени Валерия Золотухина в области театрального искусства. Об этом сообщает официальный сайт региона.

В региональном Минкульте напомнили, что ежегодно присуждают четыре премии по 50 тысяч рублей молодым театральным деятелям и три премии по 15 тысяч рублей студентам. Выдвинуть кандидата могут художественные советы театров, органы исполнительной власти и местного самоуправления Алтайского края, государственные и муниципальные учреждения культуры, творческие союзы, образовательные организации высшего и среднего профессионального образования.

С полным перечнем необходимых документов и условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Алтайского края.