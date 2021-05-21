Накануне президент России Владимир Путин присвоил 12 городам почётное звание "Город трудовой доблести". В числе населённых пунктов, удостоенных высокого звания, отражающего вклад местных жителей в великую Победу, – столица Алтайского края. Барнаул наряду с Красноярском и Кировом назван лидером рейтинга, который сформирован на основе представленных фактов о вкладе горожан в победу в ВОВ.

Как напомнил секретарь Барнаульского отделения "Единой России", замглавы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, присвоение столь высокого звания – результат слаженной командной работы партийцев, барнаульского Совета ветеранов, горадминистрации, экспертов и депутатов всех уровней.

"Над поиском уникальных фактов, подтверждающих неоспоримые трудовые подвиги барнаульцев, кропотливо работала целая команда. Мы ни на минуту не сомневались в том, что Барнаул получит высокое звание – "Город трудовой доблести". И рады, что именно краевая столица стала первым городом Алтайского края, который его удостоен. Мы ещё раз благодарим Барнаульский городской Совет ветеранов, члены которого вместе с активом Барнаульского отделения партии в начале прошлого года вышли с инициативой по увековечиванию труда барнаульцев. Также мы благодарим наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых и настоящий герой – Надежда Георгиевна Мордовцева. Именно она одной из первых поддержала нашу инициативу и высказывалась в поддержку увековечения труда земляков", – подчеркнул Еремеев.

По его словам, следующий шаг – определение места, где будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении звания. Это одно из обязательных условий, прописанных в федеральном законе для городов, получивших такое звание. Возле стелы в Праздник Весны и Труда, День Победы и День города будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.