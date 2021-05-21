Накануне президент России Владимир Путин присвоил 12 городам почётное звание "Город трудовой доблести". В числе населённых пунктов, удостоенных высокого звания, отражающего вклад местных жителей в великую Победу, – столица Алтайского края. Барнаул наряду с Красноярском и Кировом назван лидером рейтинга, который сформирован на основе представленных фактов о вкладе горожан в победу в ВОВ.
Как напомнил секретарь Барнаульского отделения "Единой России", замглавы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, присвоение столь высокого звания – результат слаженной командной работы партийцев, барнаульского Совета ветеранов, горадминистрации, экспертов и депутатов всех уровней.
"Над поиском уникальных фактов, подтверждающих неоспоримые трудовые подвиги барнаульцев, кропотливо работала целая команда. Мы ни на минуту не сомневались в том, что Барнаул получит высокое звание – "Город трудовой доблести". И рады, что именно краевая столица стала первым городом Алтайского края, который его удостоен. Мы ещё раз благодарим Барнаульский городской Совет ветеранов, члены которого вместе с активом Барнаульского отделения партии в начале прошлого года вышли с инициативой по увековечиванию труда барнаульцев. Также мы благодарим наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых и настоящий герой – Надежда Георгиевна Мордовцева. Именно она одной из первых поддержала нашу инициативу и высказывалась в поддержку увековечения труда земляков", – подчеркнул Еремеев.
По его словам, следующий шаг – определение места, где будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении звания. Это одно из обязательных условий, прописанных в федеральном законе для городов, получивших такое звание. Возле стелы в Праздник Весны и Труда, День Победы и День города будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.
Комментарии
Больше года ждали этого решения. Работа проделана большая, за Барнаул нужно порадоваться, ведь город действительно этого достоин. И не стоит на этой теме соревноваться в остроумие, ведь прежде всего это признание заслуг жителей нашего города, которые ковали Победу в военные годы.
Кому нужен этот старый разваляха?
Еремеева в отставку
21.05.2021 13:59
Барнаулец
ведь прежде всего это признание заслуг жителей нашего города, которые ковали Победу в военные годы.
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Достаточно посетить их могилы и всё станет ясно. Прогуляйтесь по Булыгинскому кладбищу и по заброшенному кладбищу в лесу в районе РЭП... Помним, угу, чтим, угу...
Трудяги это заслужили.
А как конкретно изменилась жизнь после этого всего города?
"По словам Юрия Еремеева, это стало возможным благодаря работе партийцев, ветеранов и мэрии", насчет ветеранов - соглашусь полностью, а каким боком партийцы и мэрия? Что конкретно они сделали? В чем выражается их трудовая доблесть?
Чинущки вовремя не собрали документы, когда всем городам вручали
А теперь себя в грудь колотят
Хотя ни они, ни их родители, (такие же чинуши), ни какого отношения к трудовой славе не имеют