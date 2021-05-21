"Герой", которого этот город заслуживает. В Барнауле заметили борца с мотоциклами

Жители города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о борце с мотоциклами. Доказательство появления "супергероя" сняли на камеру.

На записи видно, что женщина подошла к припаркованной технике, откатила её и уронила. Горожанку даже не смутило то, что она может навредить припаркованным автомобилям.

"Днём 18 мая по адресу Димитрова, 62а, на парковке "Ростелекома", напротив "Политеха", женщина специально уронила мотоцикл", – написали горожане под роликом.

В социальных сетях просят о помощи в поисках женщины, которой чем-то не угодили мотоциклы. Сумму ущерба владелец пострадавшего транспорта не назвал.