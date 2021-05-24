Последняя пара финалистов: конкурс "Выходи за меня" подошел к концу

Отбор финалистов на конкурс "Выходи за меня" закончен. В четверг, 20 мая, организаторы выбрали последнюю пару претендентов на главный приз. Имена победителей, которые получат ценные подарки от спонсоров, назовут 27 мая на вечеринке Love Radio Барнаул.

Финалистами этой недели стали:

Дарья Захарова и Евгений Попов

Незадолго до встречи с Дарьей Евгений переехал в Барнаул и устроился на работу дежурным электриком в небольшую фирму. В это время Дарья была студенткой медицинского колледжа.

В один из весенних дней молодые люди встретилась на объекте, на котором работал Женя, и очень понравились друг другу. Любимым времяпрепровождением для них стало ночное катание по городу на автомобиле. Вскоре пара решила перейти на новый уровень — начать жить вместе.

Когда зашёл разговор о свадьбе, Евгений отшутился: "отрастишь волосы до пояса — сразу женюсь". С тех пор прошло восемь лет - Дарья действительно отрастила волосы, и настало время Евгению сдержать свое слово. Пара считает, что проверку на прочность годами они уже прошли.

Дарья Барлина и Никита Малинкин

Никита и Дарья познакомились в интернете и за пару свиданий оффлайн поняли, что настолько нравятся друг другу, что уже готовы жить вместе. История любви развивалась быстро: сразу познакомились с родителями, пожили вместе в другом городе, съездили на отдых.

Уже через полгода знакомства, на Новый год, под бой курантов Никита Дарье сделал предложение. В мае ребята отпразднуют свою первую годовщину, а в июне отметят свадебное торжество. Всего за год чувства стали крепкими, и пара не представляет свою жизнь друг без друга.

Организаторы конкурса отметили, что среди присланных анкет было очень сложно выбрать всего десять, так как каждая пара и их история любви уникальны и очень интересны.

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