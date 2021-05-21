Матыцин прокомментировал отказ "Матч ТВ" от показа Кубка мира по гребле в Барнауле

Глава Минспорта России Олег Матыцин в ходе церемонии открытия II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле прокомментировал отказ "Матч ТВ" от показа мероприятия.
"Я не комментирую. Я не работаю на "Матч ТВ". В моём понимании, госканал обязан показывать крупные международные соревнования", – сказал он.
Напомним, что "Матч ТВ" проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион Телеком" из Тюменской области. После этого продюсер канала Тина Канделаки написала открытое письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разобраться в ситуации.
Региональные власти и ФАС ответили, что всё сделано в рамках законодательства. "Регион Телеком" победил, так как предложил более низкую цену. "Матч ТВ" от сигнала тюменской компании отказался.
Из-за этого в Барнаул не приехал комментатор Дмитрий Губерниев, который должен был посетить мероприятие и пообщаться со зрителями.
На кабельном телевидении прямую трансляцию Кубка мира можно посмотреть на каналах Eurosport и Eurosport 2. Транслируют соревнования и местные телеканалы – "Катунь 24" и "Толк".
Комментарии
Значит у этой глазастой крыша круче, чем у министра спорта.
Этот министры просто номинальная фигура его быстро уберут с поста после неожиданного провала наших спортсменов на олимпиаде, он еще пару месяцев а там выборы и все был министр и не стало
Сейчас в Горный слетают и успокоятся
И что - он намерен принять какие-то меры к оборзевшему руководству ГОСУДАРСТВЕННОГО канала? Существующему на налоги телезрителей, которых он лишил возможности увидеть соревнования из-за непонятных амбиций стареющей красотки?
Закрыть матч тв и вся недолга, и двум отличившихся деятелей данного канала выписать волчий билет.
Матч ТВ в этой ситуации не виноват , вся ответственность на организаторах , это даже самым тупым понятно , им некто не мешал организовать мероприятие
21.05.2021 16:05
гость
им некто не мешал
Школу то окончил? )
На Евроспорт че только не показывают от бильярда до литробола, но нет там гребли барнаульской, можете сами к ним на сайт зайти программу посмотреть
А картинка у этого РегионТелком как-будто Катунь24 снимает
21.05.2021 17:21
- гость -
Врать не надо. Люди по стране смотрят. На качество не жалуются.