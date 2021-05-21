Матыцин прокомментировал отказ "Матч ТВ" от показа Кубка мира по гребле в Барнауле

Глава Минспорта России Олег Матыцин в ходе церемонии открытия II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле прокомментировал отказ "Матч ТВ" от показа мероприятия.

"Я не комментирую. Я не работаю на "Матч ТВ". В моём понимании, госканал обязан показывать крупные международные соревнования", – сказал он.

Напомним, что "Матч ТВ" проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион Телеком" из Тюменской области. После этого продюсер канала Тина Канделаки написала открытое письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разобраться в ситуации.

Региональные власти и ФАС ответили, что всё сделано в рамках законодательства. "Регион Телеком" победил, так как предложил более низкую цену. "Матч ТВ" от сигнала тюменской компании отказался.

Из-за этого в Барнаул не приехал комментатор Дмитрий Губерниев, который должен был посетить мероприятие и пообщаться со зрителями.

На кабельном телевидении прямую трансляцию Кубка мира можно посмотреть на каналах Eurosport и Eurosport 2. Транслируют соревнования и местные телеканалы – "Катунь 24" и "Толк".