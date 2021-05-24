Шесть причин стать айтишником: в компьютерной академии "Шаг" пройдёт День открытых дверей

Компьютерная академия "Шаг" 27 мая 2021 года проведёт день открытых дверей для всех, кто интересуется программированием и дизайном. Вы узнаете, как получить качественное образование в сфере информационных технологий, сможете пройти вступительное тестирование и получить скидку на обучение.

"Думаете, учиться уже поздно, или освоить новую профессию вам не по силам? Компьютерная академия "Шаг" обучает с нуля независимо от возраста и образования. С нами вы убедитесь, что мир IT – ваша стихия. В неё не сложно попасть, нужно лишь найти правильный подход, в чём мы вам и поможем", – рассказывают представители академии.

В программе дня открытых дверей:

семь самых востребованных профессий будущего;

пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

шесть убедительных причин стать айтишником;

семь важных показателей хорошего учебного заведения;

десять причин обучаться в "Шаге";

пять преимуществ, которые получают выпускники академии.

Вас также ждёт презентация образовательных программ и направлений обучения: "Разработка программного обеспечения" и"Компьютерная графика и дизайн".

Основная цель компьютерной академии "Шаг" – готовить профессиональных IT-специалистов, которые по окончанию обучения соответствуют самым актуальным требованиям рынка труда. Программы разработаны в тесном сотрудничестве с ведущими IT-компаниями. Главный принцип программы подготовки и переквалификации специалистов – максимум практики под руководством практикующих специалистов.

Участие бесплатное. Предварительная запись обязательна. Записаться можно на сайте.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: 906-966-5347