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Шесть причин стать айтишником: в компьютерной академии "Шаг" пройдёт День открытых дверей

, ИА "Амител"
Участникам расскажут, как стать профессиональными программистами и дизайнерами

Компьютерная академия "Шаг" 27 мая 2021 года проведёт день открытых дверей для всех, кто интересуется программированием и дизайном. Вы узнаете, как получить качественное образование в сфере информационных технологий, сможете пройти вступительное тестирование и получить скидку на обучение.

"Думаете, учиться уже поздно, или освоить новую профессию вам не по силам? Компьютерная академия "Шаг" обучает с нуля независимо от возраста и образования. С нами вы убедитесь, что мир IT – ваша стихия. В неё не сложно попасть, нужно лишь найти правильный подход, в чём мы вам и поможем", – рассказывают представители академии. 

В программе дня открытых дверей:

  • семь самых востребованных профессий будущего;
  • пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
  • шесть убедительных причин стать айтишником;
  • семь важных показателей хорошего учебного заведения;
  • десять причин обучаться в "Шаге";
  • пять преимуществ, которые получают выпускники академии.

Вас также ждёт презентация образовательных программ и направлений обучения: "Разработка программного обеспечения" и"Компьютерная графика и дизайн".

Основная цель компьютерной академии "Шаг" – готовить профессиональных IT-специалистов, которые по окончанию обучения соответствуют самым актуальным требованиям рынка труда. Программы разработаны в тесном сотрудничестве с ведущими IT-компаниями. Главный принцип программы подготовки и переквалификации специалистов – максимум практики под руководством практикующих специалистов.

Участие бесплатное. Предварительная запись обязательна. Записаться можно на сайте

Компьютерная академия "Шаг"
Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 72-14-10
WhatsApp: 906-966-5347

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.05.2021 11:11
- гость -

Видео:
Голая правда о программистах. SOER
*
С юмором о Сток Оверфлоу...

24.05.2021 12:11
- гость -

если голова не варит, то никогда вы не станете профессиональным программистом, а деньги за курсы у вас с удовольствием примут

24.05.2021 12:22
АБОРИГЕН

24.05.2021 12:11
- гость -
Голова варит по разному. Бывает в быту чучело и чучело, за то код пишет как Бог.

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