Шесть причин стать айтишником: в компьютерной академии "Шаг" пройдёт День открытых дверей

Компьютерная академия "Шаг" 27 мая 2021 года проведёт день открытых дверей для всех, кто интересуется программированием и дизайном. Вы узнаете, как получить качественное образование в сфере информационных технологий, сможете пройти вступительное тестирование и получить скидку на обучение.
"Думаете, учиться уже поздно, или освоить новую профессию вам не по силам? Компьютерная академия "Шаг" обучает с нуля независимо от возраста и образования. С нами вы убедитесь, что мир IT – ваша стихия. В неё не сложно попасть, нужно лишь найти правильный подход, в чём мы вам и поможем", – рассказывают представители академии.
В программе дня открытых дверей:
- семь самых востребованных профессий будущего;
- пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
- шесть убедительных причин стать айтишником;
- семь важных показателей хорошего учебного заведения;
- десять причин обучаться в "Шаге";
- пять преимуществ, которые получают выпускники академии.
Вас также ждёт презентация образовательных программ и направлений обучения: "Разработка программного обеспечения" и"Компьютерная графика и дизайн".
Основная цель компьютерной академии "Шаг" – готовить профессиональных IT-специалистов, которые по окончанию обучения соответствуют самым актуальным требованиям рынка труда. Программы разработаны в тесном сотрудничестве с ведущими IT-компаниями. Главный принцип программы подготовки и переквалификации специалистов – максимум практики под руководством практикующих специалистов.
Участие бесплатное. Предварительная запись обязательна. Записаться можно на сайте.
Компьютерная академия "Шаг"
Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 72-14-10
WhatsApp: 906-966-5347
Комментарии
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Голая правда о программистах. SOER
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С юмором о Сток Оверфлоу...
если голова не варит, то никогда вы не станете профессиональным программистом, а деньги за курсы у вас с удовольствием примут
24.05.2021 12:11
- гость -
Голова варит по разному. Бывает в быту чучело и чучело, за то код пишет как Бог.