Дмитрий Песков оценил реальную силу России

Россия не испытывает проблем с реальной силой, в этой сфере у страны всё нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне российского общества "Знание". Об этом пишет ТАСС.

"У нас с реальной силой всё нормально, но этот бронепоезд у нас, как вы знаете, стоит на запасном пути – и не дай бог его оттуда выгонять", – сказал представитель Кремля, отметив, что над "мягкой силой" стране ещё нужно поработать.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова "выбить зубы" тем, кто пытается от неё что-то "откусить". По словам главы государства, ему странно слышать заявления о том, что богатства Сибири принадлежат только одной стране, особенно когда такие вещи говорят публично.