В Барнауле грузовик протаранил взятый на тест-драйв BMW

Жители города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о курьёзной ситуации, которая произошла неподалёку от въезда в краевую столицу. Около Затона грузовик протаранил дорогой внедорожник, взятый на тест-драйв.

"За Новым мостом со стороны Затона грузовик протаранил новенький автомобиль BMW X6 (от 6,6 млн рублей)", – написал подписчик сообщества под опубликованным видео.

В комментариях под постом разгорелся спор о том, какая судьба ждёт пострадавшую иномарку. Одни предполагают, что теперь оплачивать ремонт придётся тем, кто был за рулём, а другие, что автомобиль просто вернут в салон, отремонтируют и продадут как новый.