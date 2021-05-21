Почти девять тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 8937 – до 4 983 845 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2954 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+815) и Московской области (+753). Алтайский край (+63) на 21 мая занимает 31-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 601 120 человек, в том числе 9350 – за последние сутки.

Скончались ещё 389 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 117 739 летальных случаев.