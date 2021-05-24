Прослужат долго: подборка качественных бюджетных смартфонов до 25 тысяч рублей

Несмотря на большое количество бюджетных смартфонов на рынке, к их выбору нужно подходить тщательно, ведь в них часто не хватает некоторых важных функций. Среди бюджетных устройств сейчас много компромиссных решений, и далеко не все из них подойдут требовательным пользователям.

В Барнауле сэкономить и приобрести смартфон по сниженной цене можно в дискаунтере НомерONE. Здесь есть как бюджетные девайсы (до 10 тысяч рублей), которые справятся с основными задачами (соцсети, сёрфинг, фотосъёмка и другое), так и более дорогие устройства (15-20 тысяч рублей), функционал которых схож с флагманскими моделями (возможность бесконтактной оплаты, более высокая производительность, хорошая камера).

Xiaomi Redmi 9T

Продвинутая модель из стекла и высококлассного пластика. Смартфон Xiaomi Redmi 9T получил экран диагональю 6,53 дюйма и разрешением FullHD+. Дисплей сертифицирован по стандарту TUV Rheinland Low Blue Light, поэтому уровень синего излучения минимальный. Разрешение основной камеры – 48+8+2+2 Мп, фронтальной – 8 Мп. Есть модуль NFC, емкость аккумулятора – 6000 мАч.

Процессор Qalcomm Snapdragon 662 состоит из 8 ядер Kryo 260 с максимальной ядерной частотой 2 ГГц. Графика обрабатывается видеоускорителем Adreno 610, а за игровой процесс отвечает нейронный модуль Qualcomm AI Engine третьего поколения.

Ёмкость встроенного аккумулятора равняется 6000 мАч. В комплект входит 22,5-ваттная зарядка.

Realme C11 2021

Стильный бюджетный смартфон на актуальной операционной системе Android 11 Go. На 6,52-дюймовом экране устройства с разрешением 1600х720 пикселей предусмотрен каплевидный вырез под фронтальную 5-мегапиксельную камеру. "Сердцем" стал 8-ядерный процессор, работающий на частоте 1,6 ГГц.

За графические возможности смартфона отвечает чип IMG PowerVR GE8322. Устройство оснащено 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения посредством карт microSD ёмкостью до 256 Гб.

Poco X3

Poco X3 – смартфон, который обладает отличным сочетанием цены и качества. В устройство встроены 6,67-дюймовая IPS матрица с частотой 120 Гц, мощный процессор Snapdragon 732G и 6 Гб оперативной памяти.

Кроме того, девайс опережает конкурентов по качеству камер – главный модуль на 64 Мп. Есть NFC и ёмкая батарея на 5160 мАч, обеспечивающая высокую автономность.

Samsung A02s

Мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч позволит играть, выходить в прямой эфир и обмениваться файлами на протяжении целого дня. А быстрая зарядка 15 Вт – не выпасть из динамичного ритма твоей жизни.

Большой 6,5-дюймовый HD+ экран с V-образным вырезом для камеры создан для полного погружения в контент. Благодаря поддержке технологии HD+ картинка на Galaxy A02s яркая и насыщенная.

Памятные моменты вы сможете снять на основную камеру 13 Мп. Датчик глубины сделает фокус на главном, а макросъёмка зафиксирует мельчайшие детали и объекты.

Galaxy A02s оснащён быстрым процессором и вместительным хранилищем. Улучшенный 8-ядерный процессор и оперативная память 3 Гб обеспечат плавную и эффективную работу любых приложений. Благодаря 32 Гб встроенной памяти и поддержке microSD карты до 1 Тб можно сохранять ещё больше контента.

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Дискаунтер смартфонов и гаджетов "НомерOne"

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