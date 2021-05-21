Общественники обсудят судьбу Речного вокзала в Барнауле

В Барнауле общественники обсудят судьбу Речного вокзала и покажут ролик об истории этого здания. Об этом сообщает Telegram-канал "Барнаул.фм".

Собрание состоится 22 мая, в суббота, в 13:30 в конференц-зале гостиницы "Улитка" (Короленко, 60). Участие в нем примут краеведы, архитекторы и общественники.

Напомним, что 18 апреля барнаульские активисты провели акцию против сноса здания речного вокзала. Помимо пикета, организаторы устроили сбор подписей.

Владелец компании "Селф" Нодар Шония, который купил этот участок, признался, что здание речного вокзала действительно планируется снести. А вот панно хотят сохранить. По словам Шонии, оно никуда не денется.