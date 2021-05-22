Танцы с медведем. Как прошёл первый день II этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 20 мая стартовал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – крупнейшие соревнования в России в 2021 году. На Алтай приехали более 300 спортсменов из 55 стран мира: титулованные чемпионы мира, Европы и призёры Олимпийских игр. На протяжении четырёх дней барнаульцы и гости города будут наблюдать за тем, как разыгрываются олимпийские путёвки в Токио, а также медали Кубка мира. Рассказываем, что интересного было во второй день соревнований.

Как прошла церемония открытия?

Во второй день соревнований, 21 мая, прошла официальная церемония открытия. На неё специально приехал министр спорта России Олег Матыцин. Вместе с губернатором Виктором Томенко они прогулялись по территории канала. Министр был приятно удивлён, как регион подготовился к престижному турниру. По словам Матыцина, гребной канал в Барнауле – один из лучших в мире. В будущем рядом с ним могут построить и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Для VIP-гостей (барнаульские и алтайские чиновники, бизнесмены) станцевали и спели лучшие алтайские коллективы. Иностранные спортсмены не присутствовали на церемонии открытия, поэтому не смогли увидеть алтайских красавиц в кокошниках. Гвоздём развлекательной программы стал номер с гималайским медведем Топтышей. А вот обычные зрители наблюдали за церемонией открытия с трибуны по другую сторону Оби. Несмотря на это, болельщики овациями встречали творческие номера ведущих алтайских коллективов.

Как выступили российские спортсмены?

Впрочем, главным во втором дне программы были соревнования. 21 мая разыграли шесть лицензий на Олимпиаду. Одну из них получила Россия. Она досталась Наталье Подольской. Наша спортсменка выиграла заезд на байдарке-одиночке на 200 метров. Светлана Черниговская на дистанции 500 метров на байдарке-одиночке финишировала в финале третьей.

Илья Штокалов претендовал на победу в дистанции 1000 метров на каноэ-одиночке. Большую часть дистанции россиянин лидировал, но уступил преимущество молдавскому спортсмену Сергею Тарновскому. На финише Илье Штокалову стало плохо. Он упал с лодки в реку и спасателям пришлось доставать его из воды. Спортсмен находился без сознания. На берегу реки ему оказали помощь и позже увезли на скорой. Сейчас Илья пришёл в себя, его здоровью ничего не угрожает.

Что будет в третий день соревнований?

Пройдут финальные заезды Кубка мира в некоторых категориях. Полную программу можно посмотреть в нашей инфографике.