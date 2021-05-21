Российская спортсменка в Барнауле принесла еще одну олимпийскую лицензию

Россия получила еще одну олимпийскую лицензию на участие в олимпийских играх в Токио. По результатам квалификационных заездов в рамках этапа Кубка мира в Барнауле, который проходит с 20 по 23 мая, победу в финальном заезде и квоту получила Наталья Подольская. Всего в Барнауле разыгрывали шесть олимпийских лицензий.

Наша спортсменка выиграла заезд на байдарке-одиночке на 200 метров. Светлана Черниговская на дистанции 500 метров на байдарке-одиночке финишировала в финале третьей.

Также Илья Штокалов претендовал на победу в дистанции 1000 метров на каноэ-одиночке. Большую часть дистанции россиянин лидировал, но на финише уступил преимущество молдавскому спортсмену Сергею Тарновскому. На финише Илье Штокалову стало плохо. Он свалился с лодки в реку и его срочно доставали спасатели из воды. Спортсмен находился без сознания. На берегу реки ему оказали помощь и позже увезли на скорой помощи. Сейчас Илья пришел в себя и его здоровью ничего не угрожает.

Наталья Подольская после победы рассказала журналистам, что перед заплывом на барнаульском канале усилился ветер и пришлось плыть на него.

"Вчера во время предварительных заездов так резко похолодало, было немного непривычно. Но думаю, для южных людей, которые с Мексики приехали, было ещё непривычнее. От канала у меня самые хорошие впечатления, очень понравился. Все сделано классно, на высоком уровне. Прям были мысли, что мы где-то на Кубке мира за рубежом. В Барнауле мощная поддержка болельщиков. Было непривычно. Не скажу, что для меня это хорошо, но точно — приятно", — сказала Наталья Подольская.

Отметим, что Россию на Олимпиаде в Токио теперь будут представлять 16 человек. Кто именно — станет известно по итогам чемпионата России, который пройдет в начале июня.

Всего в программе Олимпиады в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ разыгрывается 18 комплектов медалей.