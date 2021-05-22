Не только Губерниев. Кто комментирует Кубок мира по гребле в Барнауле?

Телеканал "Матч ТВ" отказался освещать этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Турнир покажут в 72 странах мира. На Алтай даже не разрешили прилететь известному комментатору Дмитрию Губерниеву. Вместо него зрители, которые посещают соревнования, слышат голоса двух легенд мировой гребли – известного каноиста Андрея Крайтора, выступающего за Алтайский край, и двукратного олимпийского чемпиона, тренера сборной Украины Юрия Чебана.

Для Андрея Крайтора работа комментатором в Барнауле стала несколько неожиданной. В первый день он немного стеснялся микрофона, ему не хватало энергии Губерниева, но сейчас он интересно комментирует. Рассказывает об особенностях подобных соревнований, о которых может знать только опытный спортсмен.

"Вошёл во вкус, всё же с опытом приходит, – говорит он. – Я предполагал, что могу быть комментатором, выступить в роли эксперта, но думал, что это произойдёт позже, в последние дни барнаульских соревнований, во время финалов. Однако накануне мне сказали, что буду работать в первый день. Поначалу было волнительно, вроде знал, что говорить, но не всё получалось. Потом Юра Чебан подключился, стало легче, а в конце вообще расслабился. Я за греблей слежу, так что в курсе происходящего, знаю спортсменов, со многими вместе тренировался или выступал. Хотя было и много молодёжи, ребят нового поколения, знакомился с ними по ходу дела. К концу голос подсел, но если нужно, снова сяду в комментаторское кресло", – приводит слова Крайтора издание "Алтайский спорт".

Отметим, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Это будет отбором на Олимпиаду 2021 года в Токио. На соревнованиях разыграли шесть лицензий. В Барнаул прилетели более 300 спортсменов из 55 стран мира.