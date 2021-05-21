Доходы главы Барнаула Вячеслава Франка выросли почти в два раза за 2020 год

Мэр Барнаула Вячеслав Франк за 2020 год заработал 3,1 млн рублей. Такую сумму он указал в своей декларации о доходах, которую опубликовали на официальном сайте города.

Согласно документу, у Франка нет собственной недвижимости – его супруга владеет земельным участком площадью 1727 квадратных метров, а также домом на 230 квадратных метров. У главы Барнаула эти объекты находятся в пользовании. Причем у его жены никаких доходов незадекларировано.

Из автомобилей у Франка есть Hyundai IX35. Причем за 2020 год мэр Барнаула не поменял ни автомобиль, ни жилье.

При этом с 2019 года доходы мэра выросли – тогда, находясь на должности замглавы администрации города и руководителя аппарата он заработал 1,7 млн рублей.