10 человек погибли из-за отравления метаном на очистных сооружениях под Таганрогом

10 человек погибли из-за отравления метаном во время очистки коллектора в населенном пунктом Дмитриадовка под Таганрогом в Ростовской области. Еще восемь рабочих находятся в больнице.

Инцидент произошел на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка, а именно на насосной станции сырого осадка. Причиной смерти называют тяжелое отравление метаном, который скопился в коллекторе.

Двое выживших находятся в очень тяжелом состоянии, а еще шесть – в реанимации. Поисковые работы на месте ЧП продолжаются – в коллекторе еще могли остаться люди. В них задействован 51 человек и 16 единиц техники.

По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева на место ЧП выехали его заместитель Михаил Корнеев, министр ЖКХ области Михаил Солоницин и министр здравоохранения региона Юрий Кобзев, сообщает ТАСС.