Стали известны подробности нападения школьника на учителя в Прикамье

Ученик 10 класса лицея № 1 в городе Березники Пермского края, который ранил учителя физики в шею, незадолго до происшествия рассказывал о планах совершить преступления своим одноклассникам. Вероятной причиной нападения могли стать плохие оценки по предмету.

Как выяснила Baza, школьник жил в Березняках со своим дедом, а родители находились в отпуске, в Сочи. За несколько дней до инцидента он жаловался своему пожилому родственнику о проблемах с предметом.

К нападению школьник подготовился заранее – он купил в охотничьем магазине четыре ножа, которые незаметно пронес в школу в своем рюкзаке.

При этом в самом образовательном учреждении ученика характеризуют положительно. При задержании он не смог объяснить, зачем ударил учительницу.

Напомним, что 20 мая школьник напал с ножом на учительницу в городе Березники Пермского края. Подростку удалось ранить педагога в шею – в состоянии средней тяжести госпитализировали, после чего оперировали.