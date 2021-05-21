Такой день. Открытие этапа Кубка мира по гребле в Барнауле и выпавший из окна ребёнок

21 мая в Барнауле прошла торжественная церемония открытия второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В ней принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр спорта России Олег Матыцин.

Матыцин не исключил, что в Барнауле на гребном канале в ближайшие годы могут пройти ещё одни крупные международные соревнования по гребле. В том числе – чемпионат мира.

При этом билеты на соревнования уже закончились. Свободных мест нет ни на субботу, ни на воскресенье, а на одной из площадок для продажи товаров начались спекуляции – стоимость перепроданного пропуска на соревнования начинается от 700 рублей.

Четырёхлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа многоквартирного дома в Рубцовске. По данным Следственного комитета, ребёнок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал. На место быстро вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Он поздравил жителей региона и краевой столицы с этим событием.

СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении администрации Бийска по статье "Халатность". Мэрия должна была объявить новостройки на Спекова аварийными и непригодными для проживания, однако чиновники не сделали этого.

Главу Баевского района и местного жителя обвинили в мошенничестве. По сообщению СКР по Алтайскому краю, чиновник хотел обманным путём получить в собственность здание овощехранилища стоимостью 1,2 млн рублей, которое принадлежало району.

Бывший директор частного детского сада Happy Baby предстанет перед судом. По данным следствия, не располагая деньгами для участия в долевом финансировании по госпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае", через знакомого риелтора директор обратилась к Стелле Штань, являющейся фактическим собственником помещения, которое хотела приобрести обвиняемая. В результате они изготовили фиктивные документы и получили субсидии от правительства на 14 млн рублей.