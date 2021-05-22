Россиян предупредили о дефиците бензина

Российский топливный союз считает, что власти должны придумать меры по насыщению рынка России бензином. Об этом сообщает ТАСС.

"Приближающийся период отпусков приведёт к ещё большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти ещё на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95. Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объёмов", – сказано в письме, которое направили в адрес вице-премьера России Александра Новака.

Представители союза предложили властям ряд мер, которые могли бы стабилизировать ситуацию, среди которых запрет на экспорт и увеличение норматива продажи топлива.