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Российским дачникам объяснили запрет на петрушку

, ИА "Амител"
Семена определенного вида запрещены законом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правозащитник, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и Партнеры" Евгений Корчаго объяснил российским дачникам, что семена кудрявой петрушки запрещены законом. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло", — сказал эксперт.

За культивацию семян с целью создания опасного масла предусматривается ответственность по статье 228 УК РФ. Это штраф, исправительные работы, а также ограничение и лишение свободы.

Ранее в Минприроды заверили, что россияне могут бесплатно находиться в лесах. В министерстве опровергли информацию об ужесточении правил сбора грибов, ягод и берёзового сока.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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