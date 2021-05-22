YouTube будет вставлять рекламу во все ролики

YouTube с 1 июня получит возможность вставлять рекламу в ролики без согласия правообладателей. Добавлять её будут даже на каналы, которые не зарегистрированы в партнёрской программе, пишет ТАСС.

"YouTube имеет право монетизировать любой контент на платформе, и реклама может появляться на каналах, не входящих в партнёрскую программу", – сказано в одном из пунктов правил платформы.

Весь доход от рекламных вставок на каналах, которые не стремятся к популярности, будет идти в бюджет YouTube.

Отмечается, что это изменение может сильно ударить по каналам с небольшим числом подписчиков. Им станет труднее набирать первую тысячу подписчиков и четырёх часов просмотров на канале.