Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по Алтайскому краю.

В регионе зафиксирован ещё 61 случай заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 096 человек. Умерло с начала пандемии 3152 человека. Выздоровели всего 46 049 (+ 48) человек.

По состоянию на 22 мая на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 552 человека.

На утро 22.05.2021 года прививается 231 059 (+ 2644) человек, в том числе 44 258 человек получили первую прививку, 186 801 – полностью привит (получил две прививки).