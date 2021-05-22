В России для мигрантов введут специальный правовой режим

В России для мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но по каким-либо причинам вынуждены оставаться в стране, введут специальный правовой режим. Об этом сообщает ТАСС.

"В качестве одной из мер профилактического характера, направленной на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима – "Контролируемое пребывание", – рассказали в МВД.

По данным ведомства, из-за пандемии из России не выехали порядка 1,6 миллиона мигрантов, у которых закончилось разрешение на пребывание в стране.

В России создадут Единую цифровую платформу учёта иностранных граждан. Она будет включать в себя цифровые профили мигрантов.