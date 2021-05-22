Прокуратура проверит видео из Таганрога, на котором школьник угрожает учителю

Прокуратура Ростовской области проверяет видео, на котором школьник из Таганрога угрожает учителю расправой. Об этом сообщает ТАСС.

"Прокуратура организовала проверку после обнаружения в Сети видео, где школьник угрожал учителю и обещал расправу", – рассказали в ведомстве.

Также делом занимается подразделение по делам несовершеннолетних.

Напомним, что ранее в социальных сетях распространилось видео, снятое якобы в таганрогской школе. На записи ученик третьего класса перед детьми угрожает учителю.

Одноклассники мальчика рассказали, что подобное поведение за ним замечают не в первый раз, однако директор школы на эти выходки ранее никак не реагировал.