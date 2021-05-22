С начала вакцинации от коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров

Благодаря прибыли фармацевтических компаний с начала пандемии коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад движения The People's Vaccine Alliance.

В число самых богатых людей мира вошли четыре человека из компании Moderna: генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.

Также в список попал глава компании BioNTech, генеральный директор фармкомпании Rovi и три основателя компании CanSino Biologics.

Отмечается, что суммарное состояние новых миллиардеров составляет 19,3 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что за год пандемии состояние всех участников рейтинга Forbes выросло на 207 миллиардов рублей, а в рейтинге богатейших бизнесменов России появилось 13 новых имён. В престижный список "ворвались" представители ретейла, финансов и новых технологий.