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ЦБ России обсудит биржевые инструменты и их использование бизнесом в Барнауле

, ИА "Амител"
Посетить мероприятие в рамках VII Конгресса предпринимательских объединений можно совершенно бесплатно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Отделение Сибирского главного управления Центробанка России по Алтайскому краю проведёт секцию по обсуждению биржевых инструментов и возможностью их использованию бизнесом в рамках VII Конгресса предпринимательских объединений. Мероприятие пройдёт 24 мая в Барнауле.

В числе главных спикеров мероприятия заявлен представитель Банка России Михаил Поляков, представитель организатора и андеррайтера выпуска облигаций Юрий Гнездилов. Кроме того, своим опытом выхода на фондовый рынок поделятся предприятия из Сибири.

Принять участие могут представители малого и среднего бизнеса, а также крупные предприятия. Мероприятие начнётся в 14:00 в здании центра "Мой бизнес" на улице Мало-Тобольской, 19. Участие бесплатное. Сбор участников – за 30 минут до начала мероприятия.

Для желающих также есть возможность подключения в режиме онлайн. Для этого необходимо направить сообщение по электронной почте на адрес: 01svcpso54@cbr.ru или позвонить по телефонам 8(3852) 388-637, 8(3852) 388-644.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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