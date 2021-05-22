Более семи тысяч доз вакцины, разработанной новосибирскими учёными, поступило на Алтай

Руководитель центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Ринат Максютов стал участником Всероссийского просветительского марафона "Новое знание". Он рассказал, что центру удалось повысить объёмы производства препарата "ЭпиВакКорона".

"Прошлой весной наши производственные возможности составляли всего около трёх тысяч доз в месяц. В конце прошлого года мы вышли на 20 тысяч доз. В феврале-марте этого года уже было 500 тысяч доз ежемесячно. В апреле выпущено более одного миллиона, и процесс масштабирования продолжается", – сказал он.

Первую партию препарата в Алтайский край направили ещё в апреле. На 22 мая в край уже поступило 7290 доз "ЭпиВакКороны" и 290 817 комплектов вакцины "Спутник V", сообщает официальный сайт региона.

Как сообщает региональный оперштаб, на утро 22 мая в крае проходят вакцинацию 231 059 жителей региона.