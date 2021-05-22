Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей

Президент Владимир Путин считает, что Россия — страна уникальных возможностей для талантливой молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

"Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед", — сказал президент участникам марафона "Новое знание".

Глава государства подчеркнул, что при колоссальных ресурсах современных технологий, "ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова "выбить зубы" тем, кто пытается от неё что-то "откусить".