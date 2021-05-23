Пять человек пострадали в серьёзной аварии на Чуйском тракте

35-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

"В результате ДТП в районную больницу были доставлены водитель и четыре пассажира иномарки. Госпитализация потребовалась всем, за исключением одного пассажира. Все пострадавшие жители села Ортолык", – сказано в сообщении ведомства.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина сел за руль, не имея на это права. Его освидетельствование на состояние опьянения сотрудниками полиции не проводилось в связи с госпитализацией. В медицинском учреждении у мужчины взят анализ крови на наличие алкоголя.