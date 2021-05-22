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В Барнауле открыли всероссийскую акцию "Музейная ночь"

, ИА "Амител"
После концерта жители и гости города отправились по экскурсиям

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле состоялось открытие всероссийской акции "Музейная ночь". Мероприятие прошло на Мало-Тобольской, откуда жители и гости города разошлись по выставкам.

Напомним, что всероссийская акция "Музейная ночь" проходит 22 мая в Алтайском крае в 15-й раз. В этом году её решили совместить с этапом Кубка мира по гребле. Чтобы развлекать барнаульцев и гостей турнира из других регионов страны (таких ожидают несколько тысяч человек), музеи города приготовили интересную программу. 

От единого билета организаторы решили отказаться. Большинство площадок будут работать бесплатно. Цена билета для взрослых и студентов составит 100 рублей, для школьников и пенсионеров – 50 рублей, а для дошкольников и вовсе бесплатно.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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