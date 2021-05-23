"Каратэ-пацаны", скелеты животных и расписные вёсла. Как в Барнауле прошла "Музейная ночь"

Фото: Екатерина Смолихина, Елена Лепезина, Егор Галкин / amic.ru

57 учреждений Барнаула приняли участие в традиционной "Музейной ночи" 22 мая. Тёплая погода располагала к прогулкам, и тысячи горожан отправились в этот день приобщаться к искусству. Открытие акции прошло на улице Мало-Тобольской, здесь участники могли отправиться на пешеходные экскурсии, узнать о программе "Музейной ночи" и выбрать куда пойти. Выставки, редкие экспонаты, кинопоказы, театрализованные представления, мастер-классы и многое другое: программа в этом году выдалась насыщенная. Подробнее о том, чем удивила "Музейная ночь" в этом году, читайте завтра на amic.ru, а пока смотрите наш большой фоторепортаж.