Мишустин назвал создание эффективных вакцин от коронавируса победой России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что создание эффективных вакцин от коронавируса — это победа России. По словам премьера, достигнуть ее удалось благодаря профессионализму ученых и врачей, сообщает РИА Новости.

"Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов", — сказал Мишустин.

Он отметил, что специалисты включились в борьбу с болезнью сразу, как о ней стало известно.