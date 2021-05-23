20 человек погибли на ультрамарафоне в Китае

Выросло число жертв непогоды, которая застигла врасплох участников 100-километрового ультрамарафона в горной местности китайской провинции Ганьсу.
Как сообщает РИА Новости, власти КНР официально подтвердили гибель 20 человек. Ещё одного марафонца до сих пор не нашли – он числится пропавшим без вести.
Напомним, забег стартовал утром 22 мая. Во время мероприятия резко похолодало, усилился ветер и повалил град.
Спасатели эвакуировали 151 человека, причём восьмерым из них потребовалась госпитализация.
Комментарии
Массовый марафон в 100 км?!У этих жителей Поднебесной башку снесло?)
А если зуд — без дела не страдайте,
У вас ещё достаточно делов:
Давите мух, рождаемость снижайте,
Уничтожайте ваших воробьёв
Странные у них заморочки. По карте погоды не могли посмотреть. Или это был марафон на выживание.
По карте погоды не могли посмотреть.
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Бывает и так, что невозможно предсказать, т.к. настолько быстро формируется. Вспомните ураган в Барнауле, его тоже не смогли предсказать.
23.05.2021 10:31
- гость -
Там циклон висит уже два дня на пол Азии и ветры, что Монголию сдувает. .