20 человек погибли на ультрамарафоне в Китае

Выросло число жертв непогоды, которая застигла врасплох участников 100-километрового ультрамарафона в горной местности китайской провинции Ганьсу.

Как сообщает РИА Новости, власти КНР официально подтвердили гибель 20 человек. Ещё одного марафонца до сих пор не нашли – он числится пропавшим без вести.

Напомним, забег стартовал утром 22 мая. Во время мероприятия резко похолодало, усилился ветер и повалил град.

Спасатели эвакуировали 151 человека, причём восьмерым из них потребовалась госпитализация.