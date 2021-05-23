Сибиряк заплатил 30 тысяч рублей за тур на Алтай для хорька

Житель Томска договорился с туристической компанией, чтобы она отправила в тур на Алтай его хорька, сообщает Telegram-канал Mash.
Владелец зверька много работает и не может уделять любимому питомцу много времени. Чтобы тот не чувствовал себя несчастным, хозяин решил подарить ему путешествие.
Так как случай особый, пришлось заплатить за четырёхдневный тур двойную цену – 30 тысяч рублей.
За эту сумму вместе с организатором хорёк по кличке Буся отправится к Телецкому озеру, где его ждут прекрасные пейзажи, катание на лошадях, прогулки по горам и даже сплав по реке.
В подтверждение того, что питомец получает все запланированные услуги, его владельцу будут присылать фотографии с ним.
Теперь в турфирме задумались о том, чтобы включить услугу отдыха домашних животных в прайс-лист.
Комментарии
Амик уже сам себя переплюнул. Уже не страница, а браузер подвисает, на компе. Давайте еще рекламы.