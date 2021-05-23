Барнаульский "Коммунальщик" одержал две победы в Санкт-Петербурге

Барнаульский "Коммунальщик" дважды выиграл в Санкт-Петербурге. Матчи второго тура чемпионата России по хоккею на траве среди женщин против команды "Санкт-Петербург – УОР №2" состоялись 21 и 22 мая.

Оба раза алтайские девушки оказались сильнее с результатами 2:1 и 3:2. По два мяча в ворота соперниц в этих играх отправили Ангелина Иванова и Ксения Свеженцева. Еще один гол в ворота питерцев забила Ольга Баринова.

В первом туре женской Суперлиги 15 и 16 мая "Коммунальщик" в гостях дважды уступил действующим чемпионкам России – команде "Динамо-Электросталь" — 2:7 и 3:5. Следующие матчи алтайская команда вновь проведет на выезде. 27 и 28 мая "Коммунальщик" в Москве сыграет против команды "ЦОП Москомспорта".