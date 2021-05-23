Молния разнесла в щепки опору ЛЭП в Алтайском крае

Райцентр Первомайского района Алтайского края временно остался без света из-за ударившей в столб молнии, сообщили местные жители в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Сельчанка сняла на видео то, вот что превратилась опора деревянная линии электропередачи, в которую попал мощнейший заряд тока. По ее словам, щепки разнесло на расстояние до 10 метров вокруг места происшествия.

Сам столб переломился. Теперь жителям села Первомайское остается надеяться, что аварийная бригада оперативно восстановит электроснабжение.