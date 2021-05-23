Воскресенье, 23 Май, 14:13

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,58
€ 89,94
26°


4992554 +0
Обь
493см +15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле. Как доехать и что посмотретьВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Молния разнесла в щепки опору ЛЭП в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Населенный пункт в Первомайском районе из-за этого остался без света

Райцентр Первомайского района Алтайского края временно остался без света из-за ударившей в столб молнии, сообщили местные жители в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Сельчанка сняла на видео то, вот что превратилась опора деревянная линии электропередачи, в которую попал мощнейший заряд тока. По ее словам, щепки разнесло на расстояние до 10 метров вокруг места происшествия.

Сам столб переломился. Теперь жителям села Первомайское остается надеяться, что аварийная бригада оперативно восстановит электроснабжение.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
14:00
Молния разнесла в щепки опору ЛЭП в Алтайском крае 0
13:19
Виктор Томенко пришел к болельщикам на Кубке мира в Барнауле 5
13:02
Последний день Кубка мира по гребле в Барнауле. Фоторепортаж 1
12:33
Барнаульский "Коммунальщик" одержал две победы в Санкт-Петербурге 0
12:03
Миграционный отток населения Алтайского края удвоился 10
11:29
Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:14
В Африке началось извержение вулкана-убийцы 0
10:43
Сибиряк заплатил 30 тысяч рублей за тур на Алтай для хорька 1
10:11
20 человек погибли на ультрамарафоне в Китае 5
09:38
Более 100 тысяч барнаульцев на сутки останутся без горячей воды 0
09:05
Цены на красную икру в России достигли максимума за 10 лет 12
08:35
Пять человек пострадали в серьёзной аварии на Чуйском тракте 1
08:04
Соревнования по гребле: заключительный день. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле? 6
07:34
Мишустин назвал создание эффективных вакцин от коронавируса победой России 1
07:06
Когда в Барнауле начнётся пляжный сезон и где можно будет искупаться? 9
06:58
Кто победил на Евровидении-2021 и на каком месте Россия? 6
06:34
"Каратэ-пацаны", скелеты животных и расписные вёсла. Как в Барнауле прошла "Музейная ночь" 0
06:01
Жара до +32 градусов придёт в Алтайский край 23 мая 0
23:33
Такой день. Выпускные и открытие "Музейной ночи" 0
22:41
Татуировки, мумии животных и живая музыка: как проходит "Музейная ночь" в Барнауле 0
21:35
Мишустин заявил, что в России не будут полностью переходить на дистанционное обучение 0
20:32
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Алтайском крае 0
19:31
В Барнауле открыли всероссийскую акцию "Музейная ночь" 0
19:10
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей 8
18:41
Более семи тысяч доз вакцины, разработанной новосибирскими учёными, поступило на Алтай 0
18:09
Из-за подъёма уровня воды в Бийске закрыли понтонный мост 0
17:30
Эксперты высоко оценили систему безопасности предварительного голосования "Единой России" 0
17:10
ЦБ России обсудит биржевые инструменты и их использование бизнесом в Барнауле 0
16:47
С начала вакцинации от коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров 3
16:10
Серьёзный пожар произошёл в частном секторе в Барнауле. Обновлено 1
15:41
Прокуратура проверит видео из Таганрога, на котором школьник угрожает учителю 0
15:14
В России для мигрантов введут специальный правовой режим 1
14:32
Танцующие под дождём. В барнаульских школах прошли последние звонки 17
14:18
Работы по реконструкции моста во Власихе завершены на 75% 0
13:56
Два сотрудника Росгвардии погибли на учениях в Мурманской области 1
13:16
Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки 0
12:53
YouTube будет вставлять рекламу во все ролики 6
12:15
Новосибирца осудят за убийство, совершённое 28 лет назад в Барнауле 3
11:54
Российским дачникам объяснили запрет на петрушку 14
11:20
"Концлагерь" для собак обнаружили в пригороде Барнаула 11
10:54
Уровень воды в Бии значительно поднялся 0
10:16
Россиян предупредили о дефиците бензина 12
09:55
Участок трассы между двумя сёлами в Алтайском крае отремонтируют досрочно 0
09:15
Ностальгия в глаз попала. Все участники России на Евровидении 1
08:33
Не только Губерниев. Кто комментирует Кубок мира по гребле в Барнауле? 8
08:06
Танцы с медведем. Как прошёл второй день II этапа Кубка мира по гребле в Барнауле 3
07:33
Мумии животных и 600 телевизоров. Куда сходить в "Музейную ночь" в Барнауле? 5
07:04
Соревнования по гребле: день третий. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле? 1
06:45
Как пройдут последние звонки в школах Барнаула в 2021 году 10
06:22
Не откажи просящему и не трогай ножницы. Что нельзя делать на Николу Вешнего 22 мая  1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.