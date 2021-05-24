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Барнаульская кунсткамера и спонтанный сеанс татуировки: чем удивили горожан на Ночи музеев

, ИА "Амител"
В некоторые музеи выстраивались многолюдные очереди. Но барнаульцы отметили и минусы культурной акции в этом году

Ночь музеев / Фото Екатерины Смолихиной, Егора Галкина, Елены Лепезиной

Юбилейная, 15-я "Музейная ночь" прошла в Барнауле 22 мая. Свои двери для гостей открыли 57 культурных учреждений города. Программа была огромной – экскурсии, танцы, театрализованные показы, выставки с редкими и необычными экспонатами, кинопоказы, мастер-классы и многое другое. Корреспонденты amic.ru побывали на самых интересных мероприятиях и собрали впечатления жителей и гостей города о "Музейной ночи – 2021".

Екатерина II и вальс на проезжей части

Торжественное открытие акции прошло на улице Мало-Тобольской. Горожан и гостей краевой столицы со сцены приветствовала Екатерина II (жаль, не настоящая, но костюм у неё был очень красивым).

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова также взяла слово на церемонии открытия и провела со зрителями викторину – они должны были угадать название музея по фотографии на экране. Таким незамысловатым образом прошла презентация всех музеев – участников акции.

"Я очень рада в очередной раз объявить открытие "Музейной ночи". Это очень ценная культурная акция, с помощью которой мы приучаем к искусству молодёжь и напоминаем старшему поколению, насколько культурно наполнена столица нашего региона", – отметила Безрукова.

После открытия люди отправились изучать программы по музеям, экскурсиям и выставочным залам. Кстати, церемоний открытия музейной ночи на самом деле было две – по версии одной из программок, вторая состоялась на час позже – у дверей Алтайского краеведческого музея. Там горожан встретили танцами и песнями и учили вальсу прямо на проезжей части (естественно, дороги в особо людных местах были перекрыты, хотя некоторые автомобилисты умудрялись пробраться через полицейских и с недоумением смотрели на толпы "окультуренных" барнаульцев, – прим. автора).

Всероссийская акция "Ночь музеев" прошла в Алтайском крае в юбилейный, 15-й раз. Впервые Россия присоединилась к изначально европейской традиции музейных ночей в 2002 году, Алтайский край подхватил её чуть позже – в 2006-м. В день проведения мероприятия большинство музеев открывают свои двери для всех желающих в необычное для посещений время суток – вечером и ночью. Часть музеев работает с 19:00 до 23:00, часть – с 19:00 до 02:00.

Мастер-класс по бальзамированию и роспись весла

Самое интересное началось в барнаульских музеях после семи часов вечера – программа "Музейной ночи – 2021" оказалась насыщенной. Любители погулять отправились на пешеходные экскурсии (погода к этому более чем располагала, несмотря на лёгкую прохладу), гурманы посетили кулинарные мастер-классы и дегустации, ценители искусства наслаждались выставками картин и экспозиций.

К слову, одна из выставок оказалась очень необычной – в Алтайском государственном аграрном университете для всех желающих открыл свои двери музей анатомии животных. Экспонаты там были не для слабонервных: заспиртованные эмбрионы, личинки, органы разных зверей, чучела, мумии и скелеты птиц, рыб, млекопитающих. Для особо бесстрашных студенты аграрного вуза принесли выловленных в сосновом бору ящерок и ужей и разрешали брать их в руки и гладить (ящерки, кстати, немного кусались и много прыгали в попытках улизнуть). Несмотря на специфичность музея, желающих изучить экспонаты оказалось предостаточно, на удивление даже самих организаторов мероприятия.


Главной изюминкой вечера в АГАУ стал мастер-класс по бальзамированию куриных лапок. И если взрослые морщили носы и отворачивались, то детям идея увековечить лапки курочек водно-солевым раствором очень понравилась (они в целом проявили к экспозиции музея более активный интерес). Свои свежесделанные "экспонаты" дети смогли забрать с собой.

А в другой части города, в Государственном художественном музее проходил более творческий мастер-класс: по росписи деревянного весла. Правда, некоторые посетители думали, что весло будет настоящим, крупных размеров, но нет. Каждый ребёнок получил мини-копию весла и расписывал его русскими народными орнаментами.

Кстати, о росписи. Рисовать в "Ночь музеев" предлагалось не только на дереве или бумаге, но и на своём теле. В музее "Город" проводились спонтанные сеансы художественной татуировки (фото можно посмотреть в галерее). Правда, научиться бить тату было нельзя, а вот делали его профессионалы всем желающим. Километровых очередей к тату-мастерам не наблюдалось (конечно, рисунок на теле – это на всю жизнь), но уголок татуировки в эту ночь без работы всё же не остался.

Очереди за окультуриванием

Напомним, что в прошлом году "Музейной ночи" не было и соскучившиеся по мероприятиям барнаульцы выстроились в большие очереди перед каждой локацией. Особенно много людей толпилось у музея "Город" и ресторации "Горная аптека".

"Мне не удалось продегустировать какой-то очень ароматный чай в "Горной аптеке" – не пустили в очереди, я даже боялась, что меня побьют или вытолкнут, так много было людей. В очереди ругались, спорили, где чьё место. И смешно и грустно, неужели люди ходят в музеи только раз в год по ночам", – рассказала нашему корреспонденту жительница Барнаула.

Между тем, как подслушали в километровых очередях наши корреспонденты, действительно многие барнаульце посетили местные музеи впервые в жизни. А кто-то не находил времени сходить и "окультуриться" лет десять – и сегодняшняя ночь стала отличным поводом "выйти в свет".

Кстати, редакция amic.ru заметила, что очень многие в этот день ходили в толпах без масок, что не может не опечалить – мы напоминаем, что пандемия ещё не закончилась и средства защиты – это необходимость нашей сегодняшней жизни.

А что из минусов?

Не обошлось и без недостатков. Так, в этом году не было единого билета для прогулок по музеям (раньше можно было купить его один раз и гулять везде, где хочешь). Какие-то учреждения выставляли цену за вход, а какие-то – нет (большая часть программы была бесплатной). Это вызвало путаницу и немало возмущений у жителей и гостей Барнаула: некоторые не знали, что "Ночь музеев" вообще может быть платной, кто-то не мог купить билет, потому что не имел наличных денег, а по карте не рассчитывали. С проблемой столкнулись, в частности, посетители Художественного музея и многие ушли, так и не увидев экспозиций.

"Очень неудобно было, что платить за билет можно только за наличные. По итогу сами сотрудники музея увидели, что люди из-за этого уходят, организовали безналичный перевод средств, но по идее это же должны были продумать заранее. Или хотя бы предупредить в программе", – возмущались посетители.

Жители Барнаула делились с нашими корреспондентами тем, что им было бы удобнее купить билеты на платные мероприятия онлайн и не заморачиваться с покупкой билетов на месте.

Ещё один недостаток ночи, который отметили барнаульцы, – непонятная программка. Как оказалось, даже коренные барнаульцы не все знают, где находятся музеи ГМИЛИКА, "Город" и уж тем более их филиалы. И не во всех программах были указаны точные адреса, а иногда и не обозначены вовсе. 

Но в целом горожане остались довольны юбилейной "Музейной ночью". И даже если человек пришёл в музей первый раз в году (а то и в жизни), теперь он точно знает, что там много разных интересностей. И, может быть, вернётся туда снова уже в обычный день. По крайней мере, детям точно всё понравилось, и они требовали с родителей обещания прийти ещё раз. 

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

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