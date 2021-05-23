"Динамо-Барнаул" разгромно проиграло "Звезде"

Футболисты барнаульского "Динамо" крупно уступили в Перми. Очередной матч первенства ПФЛ (4 группа) против "Звезды" состоялся в субботу, 22 мая и завершился поражением алтайских футболистов со счётом 0:3.

Все три мяча побывали в воротах динамовцев во втором тайме. Алтайская команда пропустила голы на 61-й. 70-й и 83-й минутах.

Несмотря на поражение "Динамо" сохранило за собой 7 место в турнирной таблице. Поединок в Перми стал последним выездным матчем барнаульцев в нынешнем первенстве.

Заключительные встречи сезона 2020/21 "Динамо" проведет на домашнем стадионе 3, 12 и 15 июня. Соперниками команды Александра Суровцева поочерёдно станут самарские "Крылья Советов-2", "Оренбург-2", а также новотроицкая "Носта".