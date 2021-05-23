Свыше сотни человек могли погибнуть при извержении вулкана в Конго

Извержение вулкана Ньирагонго спровоцировало эвакуацию жителей города Гома в Демократической Республике Конго.

Видеозапись, на которой запечатлели, как лава движется от вулкана. Часть жителей предпочли уехать ещё до того, как магма вышла на поверхность.

Как пишет РИА Новости, извержение сопровождается подземными толчками. Есть разрушения. Число жертв, по непроверенным данным, превышает 100 человек.

Стоит отметить, что это далеко не первое извержение Ньирагонго. Их было около трёх десятков. Наиболее опасное было в 1977 году, когда после пробуждения вулкана погибли несколько сотен человек.