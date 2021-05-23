Россияне завоевали ещё три медали на Кубке мира по гребле в Барнауле

Три бронзовые медали достались россиянам в заключительный день второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле.

Так, байдарочники Артём Коровин и Алексей Шишкин заняли пьедестал в лодке-двойке на километровой дистанции, а Ирина Андреева и Дмитрий Шаров – в каноэ-двойке на дистанции 200 метров. Ранее Ирина Андреева взяла бронзу на той же дистанции, но в одиночном заплыве.

Каноисты Захар Петров и Кирилл Романов завоевали уже второй комплект медалей. К золоту на дистанции 500 метров они прибавили бронзу на дистанции 1 км.

Напомним, турнир проходил с 20 по 23 мая 2021 года. В Барнаул прилетели более 300 спортсменов из 55 стран мира. Один из организаторов соревнований – барнаульское event-агентство EventCorpLife.

Было разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. Одну из таких путёвок для сборной России завоевала Наталья Подольская, выступавшая на байдарке на дистанции 200 метров.