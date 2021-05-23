Пригожин ответил, почему Манижа не победила в финале Евровидения-2021

Продюсер Иосиф Пригожин пришёл к выводу, что музыкальный материал Манижи "остался недопонятым" и именно поэтому она заняла в финале Евровидения-2021 только девятое место. Об этом пишет РИА Новости.

"Стало понятно, что всё-таки не до конца всем понятен не то что русский язык, а музыкальный материал Манижи", – поделился Пригожин.

Вместе с тем он отметил, что представительница России выложилась на 100% и никаких вопросов к ней не возникает. Продюсер положительно оценил и выступление победителей – итальянской рок-группы Måneskin. Он подчеркнул, что они заняли первое место заслуженно.

Напомним, Россия, от которой выступала Манижа, оказалась на девятой строчке с 204 баллами. Певица исполнила музыкальную композицию "Русская женщина".

С результатом в 499 баллов второе место завоевала артистка из Франции Барбара Прави. Она исполнила песню Voilà. Третье место досталось исполнителю из Швейцарии Джонсу Тирсу (432 балла).