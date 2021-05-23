Свыше 5 млн случаев COVID-19 выявили в России

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 8951 – до 5 001 505 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2924 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+842) и Московской области (+769). Алтайский край (+63) на 23 мая занимает 32-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 617 762 человек, в том числе 7297 – за последние сутки.

Скончались ещё 357 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 118 482 летальных случая.