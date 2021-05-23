Крушение воздушного шара произошло на Украине

Фото: Национальная полиция Украины
53-летний пассажир воздушного шара погиб в результате крушения воздушного судна в Каменец-Подольском районе Украины 22 мая, сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.
Пилот и ещё четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.
По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил воздушных полётов".
Напомним, в конце марта пять пассажиров и пилот погибли при крушении двухмоторного самолёта Cessna в Мексике.
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