Крушение воздушного шара произошло на Украине

Фото: Национальная полиция Украины

53-летний пассажир воздушного шара погиб в результате крушения воздушного судна в Каменец-Подольском районе Украины 22 мая, сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Пилот и ещё четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил воздушных полётов".

Напомним, в конце марта пять пассажиров и пилот погибли при крушении двухмоторного самолёта Cessna в Мексике.