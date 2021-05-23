Дмитрий Медведев объяснил слова об обязательной вакцинации

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопрос подписчицы на его странице в Facebook. Она напомнила слова Медведева о возможности введения обязательной вакцинации и спросила, зачем она нужна тем, кто и так перенёс инфекцию.

В ответ заместитель председателя Совбеза попросил быть внимательнее, "когда что-то или кого-то комментируете".

"Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет добровольный характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме о решении Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей", – написал Медведев.

Ранее Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Об этом он заявил в ходе выступления в режиме видеоконференции на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного юридического форума.

Политик подчеркнул, что прививки в России носят исключительно добровольный характер, однако при возникновении особых случаев могут стать обязательными. По его словам, это ситуации, в которых подобное решение будет в интересах большинства населения.

"Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", – сказал Медведев.

При этом зампред подчеркнул, что добровольность является вопросом соразмерности ценностей, поскольку с одной стороны находится ценность отдельной жизни, а с другой – жизни всего населения.