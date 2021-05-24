До свидания, до скорых встреч. Как Барнаул простился с Кубком мира по гребле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ завершился в Барнауле. В последний день соревнований – 23 мая – на гребном канале собралось более 10 тысяч зрителей. Организаторы престижного международного турнира и спортсмены не скрывают: они готовы вернуться в Барнаул ещё не раз. Такой инфраструктуры, как на Алтае, нет больше почти нигде в мире. В перспективе Барнаул может в ближайшие годы получить право провести чемпионат мира.

В последний день соревнований обладателями трёх медалей бронзового достоинства стали три российских экипажа. Наши байдарочники Артём Коровин и Алексей Шишкин стали третьими в лодке-двойке на дистанции 1000 метров. В следующем финальном заезде также на дистанции 1 км в призёрах оказался тандем каноистов сборной России – Захар Петров и Кирилл Романов. Третью бронзу в копилку сборной России добавил смешанный дуэт в каноэ-двойке: Ирина Андреева и Дмитрий Шаров на дистанции 200 метров. Впрочем, больше всего наград с Алтая увезли спортсмены из Кубы – сразу четыре золотые медали.

Во время церемонии закрытия Кубка губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал развивать канал дальше.

"Огромное спасибо болельщикам, которые сделали этот праздник по-настоящему увлекательным и эмоциональным, несмотря на то, что было и прохладно, и дождливо. Условия, в которых проходила часть соревнований, подчеркнули целеустремленность спортсменов, их крепкий характер и волю к победе. И выступление на алтайской земле лучших гребцов мира доставило всем нам искреннее удовольствие! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто вложил душу и сердце в создание гребного канала и в организацию соревнований самого высокого уровня. Немного жаль, что всё заканчивается, но мы с нетерпением будем ждать новых встреч и готовиться к новым стартам. Мы сделаем для их проведения всё возможное", – сказал Томенко.

Также на закрытии соревнований эмоционально выступил и председатель краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков. Он не исключил, что краевая столица в будущем может получить право проведения нескольких серьёзных турниров. Так, в 2023 году в Барнауле с высокой вероятностью может пройти чемпионат мира среди юниоров (17-18 лет).

"Сейчас можно точно сказать, праздник состоялся, праздник мирового уровня. Некоторые скептики говорили: "Где мировой спорт, а где Барнаул". Вот здесь Барнаул, и у нас в Барнауле – мировой спорт. Я надеюсь, что меня поддержат и другие спортивные федерации Алтайского края. У нас есть и достойные руководители, и достойные спортсмены. Мне кажется, это замечательный, заразительный пример для спорта всего нашего региона", – отметил Шамков.

По предварительным данным, трансляцию в прямом эфире смотрели 17 тысяч зрителей из 120 стран мира. Мы же предлагаем посмотреть большой фоторепортаж с заключительного дня Кубка мира.