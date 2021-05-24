Около пяти миллионов человек посмотрят Кубок мира по гребле в Барнауле

Международная федерация каноэ (ICF) отмечает высокий зрительский интерес ко второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Барнауле с 20 по 23 мая. По предварительным данным, трансляцию соревнований в прямом эфире смотрели 17 тысяч человек из 120 стран мира. В общей сложности турнир посмотрят около 5 миллионов человек, сообщил журналистам генеральный секретарь ICF Саймон Тоулсон.

По его словам, картинка, за которую отвечала тюменская компания "Регион Телеком", соответствовала всем международным стандартам.

"Больше 120 стран в прямом эфире смотрели соревнования, смотреть по телевидению греблю на этом канале было очень зрелищно. Мы обязательно сюда вернемся, будем продолжать проводить здесь мероприятия. Здесь есть все технологии – дроны, камеры. Мы ожидаем по итогу 5 миллионов просмотров этапа Кубка мира. Это впечатляет", – сообщил Саймон Тоулсон.

Отметим, что в России главный спортивный телеканал страны "Матч" проигнорировал Кубок мира. Продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки написала открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Она просит разобраться с вещателем главного спортивного события в истории региона – Кубка мира по гребле. Дело в том, что "Матч ТВ" проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион Телеком" из Тюменской области. Его руководитель утверждает, что компания сделает качественную картинку, но "Матч ТВ" отказывается даже присылать журналистов освещать турнир в Барнауле. На Алтай не смог прилететь и Дмитрий Губерниев.

В итоге федеральный спортивный телеканал отказался брать сигнал и лишил миллиона россиян возможности посмотреть турнир мирового уровня. Отметим, что ФАС уже проверил законность проведения аукциона на показ Кубка мира и не нашёл никаких нарушений.

Министр спорта РФ Олег Матыцин не стал комментировать ситуацию с показом гребли на "Матче". Однако заявил журналистам, что подобного уровня соревнования должны показывать на федеральном канале.