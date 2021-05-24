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Около пяти миллионов человек посмотрят Кубок мира по гребле в Барнауле

, ИА "Амител"
Турнир показали в 120 странах мира
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Международная федерация каноэ (ICF) отмечает высокий зрительский интерес ко второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Барнауле с 20 по 23 мая. По предварительным данным, трансляцию соревнований в прямом эфире смотрели 17 тысяч человек из 120 стран мира. В общей сложности турнир посмотрят около 5 миллионов человек, сообщил журналистам генеральный секретарь ICF Саймон Тоулсон

По его словам, картинка, за которую отвечала тюменская компания "Регион Телеком", соответствовала всем международным стандартам.

"Больше 120 стран в прямом эфире смотрели соревнования, смотреть по телевидению греблю на этом канале было очень зрелищно. Мы обязательно сюда вернемся, будем продолжать проводить здесь мероприятия. Здесь есть все технологии – дроны, камеры. Мы ожидаем по итогу 5 миллионов просмотров этапа Кубка мира. Это впечатляет", – сообщил Саймон Тоулсон.

Отметим, что в России главный спортивный телеканал страны "Матч" проигнорировал Кубок мира. Продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки написала открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Она просит разобраться с вещателем главного спортивного события в истории региона – Кубка мира по гребле. Дело в том, что "Матч ТВ" проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион Телеком" из Тюменской области. Его руководитель утверждает, что компания сделает качественную картинку, но "Матч ТВ" отказывается даже присылать журналистов освещать турнир в Барнауле. На Алтай не смог прилететь и Дмитрий Губерниев.

В итоге федеральный спортивный телеканал отказался брать сигнал и лишил миллиона россиян возможности посмотреть турнир мирового уровня. Отметим, что ФАС уже проверил законность проведения аукциона на показ Кубка мира и не нашёл никаких нарушений.

Министр спорта РФ Олег Матыцин не стал комментировать ситуацию с показом гребли на "Матче". Однако заявил журналистам, что подобного уровня соревнования должны показывать на федеральном канале. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

24.05.2021 07:55
Гость

Про 120 стран это само оправдание или само утешение?
В родной стране федеральный канал не показал!
Правильно Тина сделала что отказалась!
Нефиг поощрять перекупов!
Прошу губера отправить министра спорта края в отставку за прокол с трансляцией!
Вам федеральный министр сказал про федеральный канал

24.05.2021 08:06
Роман

Я так понимаю, Матчу никто и не запрещал показывать эти соревнования. Тот же Eurosport без проблем показывал, хотя он даже не участвовал в тендере на трансляцию. Тина обиделась, что ей не дали возможность именно заниматься видеосъемкой данного мероприятия.

24.05.2021 08:16
гость

"Матч ТВ" не проигнорировал, а осознанно не прислал своих специалистов. Не приехал Губерниев. Иправильно сделали. Это- результат бездарной РАБоты Перфильева. Такую каку краю подкинул. 17 тысяч просмотров. Офигеть!. У "Матча" столько было бы,наверное, через 20 секунд с начала трансляции, а потом в сотни тысяч выросло.В общем, возможность популизировать край Перфильев свел до плинтуса. Это- его "работа".

24.05.2021 08:37
Роману

Что значит не запрещал?
Сигнал надо покупать за деньги!
И Матч своей тактикой показал всем местечковым функционерам, что не будет подстраиваться под их хотелки! Тем самым поощряя возможность возникновения коррупционной составлящей

24.05.2021 08:41
- гость -

Греблю показывали в прямом эфире в ютубе. Смотреть мог всякий у кого есть интернет.

24.05.2021 08:57
Olicha

Офигеть!!!!
Федеральный канал обиделся!! О каком патриотизме нам постоянно твердят со всех каналов? Не дали каналу заработать очередную прибыль и все....

24.05.2021 09:03
- гость -

Канделаки тендер не хотела покупать за те деньги, что регион телеком купил. Ее финанансирует государство как федеральный канал это милиарды, а проиграла местячковому каналу из за трех копеек. Вообще не понимаю всего этого скандала. Перестарелая дева ведущая себя просто по хамски, губерниева на поводке у ней. ..
Это их закат. Полный провал. А Барнаульский канал выживет всем тинам на зло!!!
Праздник удался!!!

24.05.2021 09:17
- гость -

Зажравшиеся высокомерные хамы уступят место молодым талантам. Мне понравился коментатор на малотобольской, не хуже губерниева.
А уж драйва в нем точно больше было.

24.05.2021 09:18
9-03

а вы не задумывались почему разбег в предложенной цене всего 100тысяч, почему регион не дал 9,5, 9,9, 9,0?

24.05.2021 09:23
Гость

Согласен, микроскопическая разница в предложенной цене вызывает обоснованные сомнения в процедуре

24.05.2021 09:28
Гость

Видела ролик, не знаю кто его снимал. Полное убожество!!! Город показали в самом не выгодном свете - старые здания, совдеповский Крайисполком, Драмтеатр, какой - то старый жилой дом, совдеповскую школу.... В Барнауле много красивых зданий - современных, интересных. Надо было просто оторвать свою толстую ж..... и проявить творчество. ПОЗОР тому, кто это снимал.

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